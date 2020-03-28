Архангельск, , 15:55 — REGNUM В Архангельской области людей с подтвержденным коронавирусом SARS-CoV-2 по-прежнему трое: диагноз у госпитализированной накануне жительницы Котласа медики пока не подтвердили. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Предварительно положительный тест, проведенный на местном уровне, в федеральном центре на сегодня не подтвержден. Проводится дополнительное исследование. Тем не менее девушка находится в инфекционном отделении больницы под наблюдением врачей», — сообщил руководитель оперативного штаба по коронавирусу Артем Вахрушев.

Всего в Архангельской области охвачено медицинским наблюдением и ограничением контактов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 940 человек. Из них 754 человека продолжают оставаться под наблюдением в условиях временной изоляции, в отношении 186 установлен диагноз «здоров» и прекращены ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тест на коронавирус был подтвержден в Архангельской области 16 марта у женщины, прибывшей из Италии.