Москва, , 15:55 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило новый препарат для лечения коронавирусной инфекции. 28 марта об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Агентство ТАСС уточняет, что речь идёт о препарате «Мефлохин». Лекарство с таким названием было разработано в 1970-х годах и использовалось для профилактики и лечения малярии.

Отметим, 27 марта Минздрав РФ обновил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В новой редакции рекомендаций Минздрава отмечается, что для противодействия коронавирусу может использоваться препарат хлорохин в комбинации с другими препаратами. Хлорохин относится к группе противомалярийных препаратов, в которую входит и мефлохин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта глава ФМБА Вероника Скворцова заявила о создании опытного образца аппарата искусственной вентиляции лёгких, который может одновременно вентилировать лёгкие до четырёх пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Скворцова: В России создан новый аппарат ИВЛ на четырех пациентов