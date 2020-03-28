Ужгород, Украина, , 16:00 — REGNUM 27 марта порядка 22,5 тысяч украинских граждан, прибывших пешком к государственной границе Украины, пересекли ее. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе государственной пограничной службы Украины на странице в социальной сети Facebook.

Более всего граждан были оформлены на пропускных пунктах «Ягодин» (6,5 тысяч), «Краковец» (6,5 тысяч), «Рава-Русская» (4,7 тысяч), «Чоп (Тиса)» (2,2 тысяч), «Вилок» (более 800 человек), «Лужанка» (800 человек) и «Ужгород» (700 человек).

Для транспортировки прибывших граждан было выделено 80 автобусов и микроавтобусов, которыми было совершено 500 поездок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на польско-украинской границе образовались многотысячные очереди из украинских граждан, желающих попасть на Украину.