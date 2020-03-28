Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Мужчина, вернувшийся из Швейцарии, сбежал из-под карантина в посёлке Репино Ленинградской области. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

32-летний мужчина находился на карантине в обсерваторе в пансионате «Заря», куда были доставлены сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора 20 граждан, прибывших накануне из-за границы. Сбежавший мужчина не соблюдал режим самоизоляции по приезду на родину, поэтому было принято решение о его принудительном помещении на карантин.

Как пояснил журналистам губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов, у сбежавшего через два дня будет день рождения и он, скорее всего, направился к друзьям с целью его отпраздновать.

Есть ли результаты анализов на коронавирус у беглеца, не уточняется. В отношении мужчины было заведено дело об административном правонарушении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки было выявлено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заражённых в стране уже составляет 1264 человек.

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