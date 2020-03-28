Амстердам, , 15:35 — REGNUM 27 марта в ходе ежедневного брифинга Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов сообщил, что за минувшие сутки от последствий коронавируса скончалось ещё 112 человек. Данный показатель составляет самое большое число смертных случаев за один день с начала вспышки вируса в Нидерландах 27 февраля.

Общее число смертных случаев т.о. выросло до 546. В течении 27 марта выявлено 1.172 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Общее число официально зарегистрированных заражений на сегодняшний день составляет 8.603.

В Национальном институте по здравоохранению и окружающей среде заявили, что принятые ограничительные меры в борьбе с распространением вируса, возможно, уже начинают сказываться. По мнению экспертов института, через несколько дней можно будет сделать выводы о принимаемых мерах.

Стоит отметить, что приводимые институтом данные не отражают реальную картину заражений. Нехватка тест-наборов означает, что повсеместных проверок на возможное заражение не проводятся. Проверяются в первую очередь госпитализированные пациенты и медицинские работники.