Тирана, , 15:59 — REGNUM Специалист из института общественного здравоохранения Албании Сильва Бино сообщила, что к 28 марта 33 гражданина Албании полностью излечились от коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки обследование на коронавирус прошли 79 человек. Было выявлено 11 новых случаев заболевания. Всего тест на коронавирус в Албании прошли 1325 человек, у 197 из них тест показал положительный результат.

Число жертв заболевания, вызванного коронавирусом, в Албании снова увеличилось — за последние сутки прервались жизни ещё двух человек: 67-летнего мужчины из Тираны и 72-летней женщины из Влёры. Всего в Албании зафиксировано 10 летальных случаев коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Албании призвал граждан соблюдать карантин словами Матери Терезы