Тирана, , 15:30 — REGNUM «Я ожидала, что буду свободной, но у Бога Свои планы», — эти слова Матери Терезы процитировал премьер-министр Албании Эди Рама 28 марта в обращении к гражданам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с целью предотвращения распространения коронавируса на выходные Албания будет полностью переведена в режим карантина. С 13:00 субботы 28 марта и до 5:00 понедельника 30 марта гражданам страны запрещено покидать свои дома. Все магазины в стране в этот период будут закрыты. С понедельника 30 марта для того, чтобы выйти из дома за покупками, граждане будут получать специальное разрешение по номеру телефона или электронной почте. Разрешение будет выдаваться только на одного из членов семьи.

Мать Тереза — в миру Агнес Гондже Бояджиу — родилась в обеспеченной албанской католической семье в Скопье. В 1931 году она приняла постриг и уехала в Индию, в 1948 году с разрешения Ватикана она основала в Калькутте общину — монашескую конгрегацию «Сестры миссионерки любви», деятельность которой была направлена на заботу о тяжелобольных людей, создание школ, больниц и приютов.

В 1979 году Мать Тереза удостоилась Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку». В 2016 году Мать Тереза была канонизирована католической церковью.

Имя Матери Терезы носит одна из главных площадей Тираны.

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