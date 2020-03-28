Москва, , 15:24 — REGNUM Более 260 тысяч человек были протестированы на заражение коронавирусом в России. Об этом 28 марта заявила журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По состоянию на вечер 27 марта в России протестированы 260 тысяч граждан. Голикова отметила, что в настоящее время тестирование осуществляют не только специалисты Роспотребнадзора, к этому уже подключились лаборатории в ряде регионов страны, в том числе частные лаборатории.

Наращивание объёмов тестирования происходит за счёт введения новых тест-систем, которые сразу же вводятся в работу. Голикова подчеркнула важность широкого охвата тестирования для выявления заражения коронавирусом как можно быстрее.

При этом вице-премьер пояснила, что гражданам без симптомов ОРВИ и не контактировавшим с приехавшими из-за границы проходить тестирование нет необходимости. Если у человека нет симптомов заболевания, то ему придётся делать тест каждый день, чтобы быть уверенным в отсутствии заражения.

В настоящее время все специалисты, занятые в лабораторных исследованиях, работают круглосуточно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что на территории Москвы в настоящее время 24 часа в сутки работают сразу четыре лаборатории, проводящие исследование на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в России новой экспресс-системы тестирования на коронавирус. Для исследования с помощью этой системы потребуется не более трёх часов.

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