Красногорск, , 15:21 — REGNUM Народный артист России Дмитрий Харатьян принял участие в волонтерской акции, запущенной для помощи пожилым людям, в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент РИАМО.

По данными журналистов, российский актер доставлял продукты пожилым жителям подмосковного Красногорска, которые находятся в режиме самоизоляции. Харатьян рассказал, что в детстве жил на одной из улиц, куда прибыли волонтеры. Он даже увидел двор, в котором учился играть на гитаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в России запущены волонтерские проекты для помощи людям в условиях распространения коронавируса. Движение «Волонтеры-медики» помогают врачам, которые лечат заболевших COVID-19, а на сайте мывместе2020. рф, могут зарегистрироваться те, кто хочет помогать доставлять продукты пожилым людям или может оказывать психологическую помощь по телефону.

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