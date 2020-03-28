Бишкек, , 15:27 — REGNUM Из реанимации в общую палату был переведен один из зараженных коронавирусом, который был госпитализирован в Джалал-Абадской области, сообщается 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии в социальной сети Facebook.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что всего из реанимации в общие палаты были переведены пять из шести пациентов, инфицированных коронавирусом. Один пациент находится под наблюдением врачей.

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ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 27 марта в Киргизии было выявлено 58 случаев заболевания коронавирусом. 28 марта в Киргизии не было зафиксировано новых случаев инфицирования коронавирусом.

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