Багдад, , 15:28 — REGNUM До 506 человек возросло количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ираке. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За сутки в стране было лабораторно подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом и произошло два случая смертельного исхода. Умершие проживали в Басре и в Багдаде.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 506 заразившихся коронавирусной инфекцией, среди них 42 случая летального исхода и 131 гражданин выздоровел.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении комендантского часа в связи с угрозой заражения коронавирусом на территории Ирака, который должен был закончиться 28 марта, но продлён до 11 апреля.

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