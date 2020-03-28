Оренбург, , 15:04 — REGNUM В Оренбурге вечером 27 марта приземлился самолёт с туристами из Таиланда. Все пассажиры и члены экипажа обследованы, все здоровы, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Она отметила, что на борту находился 281 пассажир, в том числе 53 ребенка, а также десять членов экипажа. Всех их встречали медики, которые проводили обследование.

Туристы и экипаж отправлены на домашний карантин. Сегодня, 28 марта, их посещают медики и выдают больничные листы тем, кто в них нуждается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области выявлено шесть случаев коронавирусной инфекции, один из них стал смертельным.