Сан-Франциско, США, , 15:04 — REGNUM Мировые знаменитости призвали остаться дома своих подписчиков в соцсети Instagram, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

Актер Арнольд Шварценеггер опубликовал видео, где он, сидя в джакузи говорит о необходимости оставаться дома. Видеоролик разместил на своей странице гитарист группы Queen Брайан Мэй. Он тоже попросил всех оставаться дома и исполнил песню для подписчиков.

Другой актер из США Кевин Бейкон запустил Флешмоб #IStayHomeFor (Я остаюсь дома для…). Он сфотографировался с листом бумаги, где написал, что не выходит из дома для своей супруги. К акции присоединился британский певец Элтон Джон, английский футболист Дэвид Бекхэм и другие звезды. Они писали, что остаются дома для своих родственников.

«Последние две недели я сижу дома. Я изолировала себя от мамы и сестры, когда вернулась из поездки по Центральной Европе», — сообщила на своей странице в соцсети Instagram Грета Тунберг. Она также написала, что у нее и ее отца есть признаки простуды.

Стоит отметить, что в мире на 28 марта зафиксировано 620 227 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровело 141 375, а погибло 28 436.

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