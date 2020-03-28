Оренбург, , 14:54 — REGNUM В Оренбургской области из пяти пациентов, которые находятся в больницах и получают лечение против коронавирусной инфекции, состояние здоровья двух человек медики оценивают как средней тяжести, стабильное, сообщила министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«У одного человека сохраняется лихорадка, и есть изменения в легких. В целом их состояние, повторюсь, оценивается как состояние средней тяжести», — сказала глава ведомства.

Также она отметила, что мальчик с диагнозом «коронавирусная инфекция» здоров, и находится со своей матерью, которая тоже здорова, в стационаре до окончания сроков инкубационного периода (14 дней), после этого будет выписан.

«Пациент с Орска, вернее даже для нас пока это не пациент, поскольку у него нет никаких клинических признаков заболевания, он приехал из-за границы и у него подтвержден коронавирус. Он находится вместе со своей мамой в боксе в Оренбурге, и они на данный момент абсолютно здоровы. Они переведены в Оренбург для дальнейшего наблюдения», — сообщила Татьяна Савинова.

По ее словам, в Орске наблюдают за теми, кто контактировал с местным жителем, вернувшимся из Мексики, но проигнорировавшим карантин. Госпитализируют при минимальных признаках респираторных заболеваний. На 28 марта в инфекционные отделения доставлены пять работников орского завода, но все имеют предварительно отрицательный результат на коронавирус.

Напомним, в Оренбургской области лабораторно подтверждено шесть случаев коронавируса, из которых один завершился смертельным исходом.