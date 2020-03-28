Киев, , 14:55 — REGNUM Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Украине за сутки увеличилось на 93 человека и составило 311 человек, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

Из 311 заболевших восемь человек умерли, пять — выздоровели. Заболевшие были выявлены в 23 областях Украины, а также в городе Киеве.

Более всего инфицированных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Киеве. В столице Украины коронавирус диагностировали у 74 человек.

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41 случай заболевания COVID-19 подтвержден в Киевской области, 43 — в Тернопольской области (один человек умер), 47 — в Черновицкой (один заболевший умер, пять выздоровели), 28 — в Ивано-Франковской (три человека умерли). Шестнадцать инфицированных также были выявлены в Винницкой области, десять — в Запорожской области, девять — в Ровенской (один умер).

От осложнений коронавируса также скончался один человек в Сумской области, один — в Житомирской области.

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ИА REGNUM напоминает, как сообщил министр инфраструктуры Украины с начала введения карантина по коронавирусу на Украину из-за рубежа вернулись 100 тысяч граждан.