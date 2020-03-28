Москва, , 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Об этом 28 марта она сообщила журналистам.

Вуйнович заявила, что вполне согласна с оценкой эпидемиологической ситуации в России, которую сделали российские медики, и с тем, что уже к маю распространение коронавируса пойдёт на спад.

Представитель ВОЗ отметила, что очень многое будет зависеть от поведения людей и от того, насколько хорошо они будут выполнять рекомендации медиков, а также властей относительно карантинных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комитет Госдумы по госстроительству поддержал введение штрафов «за легкомыслие» при карантине, а также ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

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