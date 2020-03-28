Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Все тесты на выявление коронавирусной инфекции, которые сегодня используются на территории Российской Федерации, прошли подтверждение по эффективности, безопасности, чувствительности и специфичности.

Об этом заявил в субботу, 28 марта, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая перед журналистами в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все тесты, которые сегодня разрешены Росздравнадзором на территории РФ, имеют высокое качество и высокую достоверность», — заверил Мурашко.

Как сообщалось, за последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек.

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