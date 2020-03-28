Краснодар, , 14:31 — REGNUM Первого пациента, у которого выявили коронавирус, выписали в Краснодарском крае 28 марта, сообщили в пресс-службе администрации края.

62-летний житель Приморско-Ахтарского вернулся в начале марта из итальянской Вероны. Уже дома он почувствовал себя плохо и вызвал медиков. Мужчину тут же доставили в краевую инфекционную больницу и изолировали в отдельном боксе. Лечение пациент проходил лечение с 10 марта. После получения двух повторных отрицательных анализов на коронавирус выписан домой.

На данный момент лечение от COVID-19 в регионе получают ещё 15 человек, восемь новых пациентов выявили за последние сутки.