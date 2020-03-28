Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM На сегодняшний день в России зафиксированы случаи заражения медиков коронавирусной инфекцией, но это не связано с контактами с больными людьми. Медики получили заражение извне. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в Петербурге заявил в субботу, 28 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день есть единичные случаи, но это не связано с заражением инфекцией от пациентов, это медики, которые получили инфекцию извне», — сказал Мурашко.

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Напомним, по словам, министра, у России есть небольшой запас времени, чтобы мобилизоваться для эффективного противостояния COVID-19.

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