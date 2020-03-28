Симферополь, , 14:25 — REGNUM Новый случай коронавируса выявлен на территории Республики Крым за последние сутки 28 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Установлено, что данное лицо контактировало с прибывшим из неблагополучной страны по новой коронавирусной инфекции, который, в свою очередь, не соблюдал режим самоизоляции», — написал на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Определён круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов — госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов — находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц», — добавил Аксёнов.

Общее число заражённых новым коронавирусом на территории Крыма, таким образом, составляет 15 человек. Ещё пятерых заразившихся ранее выявили в Севастополе.