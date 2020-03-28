Красноярск, , 14:22 — REGNUM За последние сутки в России подтвердилось 228 случаев коронавируса в 26 регионах, в том числе четыре — в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в Роспотребнадзоре РФ.

Уточняется, что всего в России по состоянию на 28 марта зарегистрировано 1264 случая коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, в Красноярском крае на утро 28 марта подтверждённый диагноз «коронавирус» был зарегистрирован у восьми человек. Из них троих уже выписали, пятеро оставались на лечении.

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