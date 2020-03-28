Смоленск, , 14:19 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен на территории Смоленской области. Информация об этом опубликована Роспотребнадзором в сводке за 28 марта.

По данным местных СМИ, заболевшая женщина, незадолго до этого она вернулась из Турции.

«После возвращения из-за рубежа заболевший соблюдал режим самоизоляции, при появлении первых симптомов ОРВИ (катаральные явления, повышение температуры тела) обратился за медицинской помощью, был своевременно госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Одновременно за лицами, контактировавшими с больными было установлено медицинское наблюдение в условиях изоляции в специализированном медицинском учреждении. В настоящий мамонт симптомы заболевания у них отсутствуют», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего на территории области под медицинским наблюдением находится 601 человек, все они приехали из заграничных поездок.