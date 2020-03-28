Наманган, Узбекистан, , 14:41 — REGNUM В городе Намангане дни с 28 марта по 5 апреля согласно решению хокима Наманганской области Хайрулло Бозорова объявлены выходными в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение, опубликованное пресс-службой хокимията Наманганской области на telegram-канале, сообщает Газета.uz.

Жителям города предписано в эти дни находиться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Данное ограничение не распространяется на работников государственных органов, структур правоохранительных органов, налоговых органов и банков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о закрытии города Намангана на карантин в целях предотвращения распространения вируса COVID-19. В области было зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, от осложнений которого скончалась одна женщина.