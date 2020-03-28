Москва, , 14:43 — REGNUM Горячую линию по поддержке и помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на режиме самоизоляции, запустил штаб организации «Общественный Народный фронт» (ОНФ), совместно с движением «Волонтёры-медики» и организацией «Российские студенческие отряды» (РСО). Информацию об этом можно узнать на сайте ОНФ.

Волонтёрские штабы организаций заработали во всех регионах России. Маломобильные и пожилые граждане старше 65 лет, которым настоятельно не рекомендуется выходить на улицу из-за риска заражения коронавирусом, могут обратиться к волонтёрам по телефону горячей линии (800) 200−34−11.

Граждане могут оставить заявку волонтёрам на помощь, связанную с доставкой продуктов, лекарств, либо других товаров первой необходимости. Заявки будут обрабатываться и распределяться региональными отделениями волонтёрских организаций. Также граждане могут оставить заявку на помощь с оплатой услуг ЖКХ.

Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме. Проект единого колл-центра реализуется при поддержке Фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».

Всех, желающих принять участие в волонтёрском движении, либо предложить свою помощь, также просят обращаться на телефон горячей линии (800) 200−34−11, либона сайтмывместе2020.рф

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей России неукоснительно соблюдать условия добровольной самоизоляции, чтобы предотвратить ухудшение ситуации по коронавирусу в стране.

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