Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам 28 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Девушка в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом он отметил, что маски для защиты от коронавируса могут делаться не только из нетканых, но также из марлевых материалов. Правда, речь идет о масках, сделанных в промышленных условиях.

«Четырёхслойные марлевые маски также могут работать спокойно. На сегодня проведены тестирования таких масок, и они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, они поступают в медицинские организации и аптеки», — сообщил он.

Также Михаил Мурашко отметил, что носить маску дома не имеет смысла, если вы не больны. Надо понимать, где ее надевать.

Что касается антисептиков для рук, то их производство, на фоне ажиотажного спроса, также будет увеличено.

«Но не забывайте просто банально мыть руки», — добавил министр здравоохранения.

Свой комментарий дал журналистам и губернатор Санкт-Петербурга.

«У нас в городе есть необходимый запас масок и комплектов для врачей и тех, кто заболел. Я консультировался с врачами и специалистами, и они все в один голос говорят, что маски не спасают, они для самоуспокоения. Что касается антисептиков, то нужно понимать простую вещь — если ты руки не помыл, то антисептик не работает. Нужно руки помыть, прежде всего, с мылом, и чем чаще, тем лучше», — добавил, в свою очередь, Александр Беглов.

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