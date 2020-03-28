Тула, , 14:06 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Тульской области за последние сутки 28 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации региональной оперативной группы, все заболевшие — жители Тулы, при этом двое контактировали с уже заразившимися людьми. Ещё один заболевший вернулся из Европы, у его супруги накануне также подтвердили заражение.

В общей сложности, по данным на 28 марта, в Тульской области лабораторно подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом. Только шесть случаев завозные, остальные инфицированные находились в близком контакте с заболевшими.