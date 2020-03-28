Москва, , 14:01 — REGNUM Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль высоко оценил решение президента России Владимира Путина перенести дату всероссийского голосования по поправкам к Конституции на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, а в вопросе назначения новой даты голосования исходить исключительно из рекомендаций врачей и специалистов. Об этом он заявил сегодня, 28 марта, корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, что в своем обращении к гражданам России по поводу угрозы распространения коронавирусной инфекции, Владимир Путин заявил, что несмотря на всю важность всенародного голосования по поправкам к Конституции, дату голосования придется перенести на более поздний срок.

«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал президент России.

Доктор Леонид Рошаль заявил, что поддерживает это решение президента и считает его правильным в сложившейся ситуации.

«Президент очень четко и правильно сказал. Я его поддерживаю», — заявил Рошаль.

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