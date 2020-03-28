Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM У России есть определенный запас времени, чтобы подготовиться, мобилизовать все свои силы и дать отпор распространению коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в субботу, 28 марта, заявил в Петербурге глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Россия имеет на сегодняшний день временной запас, для того, чтобы еще раз протестировать, мобилизоваться. Всё будет зависеть от того, как будут развиваться события: либо пойдет быстрое нарастание, либо сглаженный процесс. Всё зависит от того, как мы будем себя вести, так и будет», — отметил министр.

Напомним, Михаил Мурашко призвал граждан РФ к строгому соблюдению режима самоизоляции на время объявленных «каникул» на будущей неделе. Это позволит прервать распространение инфекции, рассчитывают власти.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции.

«В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней», — заявили в Роспотребнадзоре.

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