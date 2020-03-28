Москва, , 14:57 — REGNUM Певец Лев Лещенко, госпитализированный в тяжёлом состоянии в реанимационное отделение больницы в Коммунарке, пошёл на поправку. Об этом 28 марта рассказал журналистам газеты «Московский комсомолец» друг певца, композитор Игорь Крутой.

По словам Крутого, ему прислала SMS с информацией о состоянии певца супруга Льва Лещенко Ирина. Как следует из её сообщения, Лещенко переведён из реанимационного отделения в палату и идёт на поправку.

Состояние певца медики оценивали как крайне тяжёлое, у него было диагностировано заражение коронавирусом, инфекция спровоцировала двустороннюю пневмонию.

Лещенко заболел после возвращения вместе с супругой из поездки в США и Канаду, после чего он, не соблюдая режима самоизоляции, посетил несколько мероприятий, в том числе был на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого. На этом празднике присутствовали многие известные люди России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подробностях о состоянии Льва Лещенко, которыми поделился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда был госпитализирован артист.

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