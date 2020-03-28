Иваново, , 13:51 — REGNUM У пяти жителей Ивановской области подтвердилось заражение новым коронавирусом, данные за последние сутки, 28 марта, опубликовал Роспотребнадзор.

«Все граждане с подтвержденным диагнозом находятся в боксах Первой городской клинической больницы, состояние у них удовлетворительное, всю необходимую терапию они получают», — прокомментировал руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

Он также сообщил, что за сутки в регионе два человека сдали положительные экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

«Это пациенты, которые входили в круг контактов врача-нейрохирурга областной больницы, они находились в карантине, то есть были изолированы от окружающей среды. На сегодняшний день оба эти пациента находятся также в боксах Первой городской клинической больницы, самочувствие у них хорошее, необходимое лечение проводится», — отметил Фокин.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе — семь человек, в том числе врач областной больницы. Три положительных экспресс-анализа проходят проверку в лаборатории.