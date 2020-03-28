Москва, , 14:35 — REGNUM Более 100 участников общественной организации «Волонтеры-медики» скоро начнут помогать врачам московских больниц, в которых есть пациенты, зараженные коронавирусом, а также в медучреждениях, куда будут помещать пациентов, у которых подозревают заболевание COVID-19. Об этом 27 марта сообщил председатель объединения добровольцев Павел Савчук.

Он рассказал, что помогать врачам будут подготовленные волонтеры, в том числе имеющие медицинские сертификаты. А добровольцы без медицинского образования будут работать на направлениях, по которым навыки медиков не нужны для оказания помощи больницам.

Савчук отметил, что организация также обеспечивает волонтеров защитными костюмами. 10 человек уже работают поселке Коммунарка Новой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 18 марта был запущен колл-центр по оказанию помощи пожилым людям в условиях распространения карантина. За 10 дней работы в центр поступило более 18 000 звонков и принято свыше 7 000 заявок.

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