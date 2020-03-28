Уфа, 28 марта 2020, 13:44 — REGNUM Ранним утром в субботу, 28 марта, в Международном аэропорту «Уфа» произвел посадку рейс Пхукет-Уфа. На его борту находилось 335 пассажиров и восемь членов экипажа. На борту все были проанкетированы, проведена бесконтактная термометрия.
Дополнительно на борту самолета и по громкоговорящей связи в терминале производилось оповещение пассажиров о проведении процедур по забору лабораторных проб после прохождения паспортного контроля.
В зоне прилета Терминала 2 установлено восемь столов, по три сотрудника Минздрава РБ за каждым, синхронно по столам открыто восемь кабин паспортного контроля. Итого было проанкетировано 335 пассажиров, также все они прошли сдачу анализов на коронавирус.
Пассажирам были предоставлены обработанные противовирусным средством 60 автомобилей такси на выходе из терминала, с рекомендацией не вызывать сторонние службы такси. Рассадка пассажиров в такси осуществлялась волонтерами, от выхода из зоны таможенного контроля до автомобилей такси по первой линии к терминалу.