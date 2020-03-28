Краснодар, , 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, все случаи завозные, коронавирус нашли у людей, вернувшихся из Франции. Испании, США, Ирана, Германии, Чехии, Великобритании. Возраст заболевших от 22 лет до 71 года, это пятеро мужчин и три женщины. Один из заболевших гражданин Армении, ещё — Азербайджана. Пятеро из заболевших лечатся в больнице Краснодара, ещё трое в Сочи.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 на территории Кубани достигло 17 человек, 16 из них лечатся на территории края.

Всего за последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших — 1264, трое скончались, 49 выздоровели.