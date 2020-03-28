Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Матери, которые вынуждены работать на нерабочей неделе, называют происходящее настоящей бедой: несмотря на то, что неделя «оплачивается», по факту они оплаты не увидят, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проблема касается далеко не только тех, кто проходит испытательный срок или работает без оформления, но и работников бюджетной сферы.

Пример бесправия виден на медицинском работнике из Санкт-Петербурга. Медик и многодетная мать, пожелавшая сохранить анонимность из-за страха увольнения, остается на работе: у нее выходной недели нет. Одновременно закрывается и детский сад, куда ходят ее дети: работники детского сада на словах пояснили родителям, что в саду не карантин, а дополнительные выходные для работников учреждения.

Узнав об этом, женщина позвонила в Фонд социального страхования, чтобы узнать, как ей взять себе больничный, чтобы остаться дома с детьми. В Фонде ей ответили, что дают больничный только при заболевших детях, так как «карантина нет». Но ее дети не больны — просто детский сад закрывают. С ними некому остаться дома, а на практике это означает, что те, кто не уходят на выходную неделю, с одной стороны, обязаны работать, а с другой — сидеть с детьми. Единственный выход — брать неоплачиваемый отпуск.

«Получается, что мне придется брать неделю за свой счет, но я не могу себе позволить такой роскоши — неоплачиваемый отпуск. И это после слов президента о том, что неделю всем оплатят?» — недоумевает медработник.

При этом у женщины есть муж, но он тоже вынужден работать на «выходной неделе», есть бабушки — но одна болеет, а другая не может приехать из другого города. То есть, несмотря на то, что у женщины полная семья, ей действительно не с кем оставить детей. И если она возьмет отпуск за свой счет, это заметно ударит по семейному карману с учетом размера зарплат в бюджетной сфере (и того факта, что муж ее работает в сфере коммерческой, которая тоже сильно провисает финансово из-за сложившейся ситуации).

На вопрос медработника, что же ей делать, в ФСС не смогли дать внятного ответа. Роспотребнадзор подтвердил матери, что никто не будет оплачивать ей больничный, раз дети здоровы. На работе «выходную неделю» с оплатой заработной платы ей также не предоставляют, потому как «нет таких распоряжений». Женщина жалуется, что никто не хочет ей помочь.

«Я попала в какую-то бюрократическую яму, — говорит многодетная мать. — Если это проблема не будет решена до понедельника, то я не знаю, что мне делать: вести детей на работу? Сидеть без денег дома неделю? А если «выходные» продлят еще на неделю или дольше? Как быть, не знаю».

По словам ее коллег, эта женщина не единственная, кто оказался в такой ситуации.