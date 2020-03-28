Москва, , 13:39 — REGNUM Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль считает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции существенно возрастает актуальность предложенных им и его коллегами поправки к Конституции России об оказании доступной и качественной медицинской помощи являются. Об этом Рошаль заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 28 марта.

«Я очень сожалею, что мы такую поправку не внесли несколько лет тому назад в Конституцию, потому что вопрос так не стоял. И внесение этой поправки меняет кардинально подход государства к организации системы здравоохранения. Эта поправка обязывает оказывать медицинскую помощь каждому человеку в России вне зависимости от того, где он находится. Эта медицинская помощь должна быть высококачественной», — сказал Леонид Рошаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем обращении к граждан России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин сердечно поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинских сестер, сотрудников больниц, поликлиник, ФАПов, служб медицинской помощи за из самоотверженную работу в условиях распространения эпидемии.

Напомним, что предложенные «Национальной медицинской палатой» во главе с Леонидом Рошалем поправки к Конституции предполагают существенное укрепление системы здравоохранения в России. Доступность медицинской помощи подразумевает увеличение количества больниц, и, соответственно, увеличение количества врачей и иного медицинского персонала. Очевидным образом, что увеличение числа врачей невозможно без повышения заработных плат в этой профессии и улучшения условий труда.

Пандемия коронавирусной инфекции еще раз показала обществу и государству насколько сильно нужны высокопрофессиональные медицинские кадры и доступная система здравоохранения.