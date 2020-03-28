Москва, , 13:37 — REGNUM Работы по строительству 16 новых медицинских центров в Вооруженных силах РФ ведутся со значительным опережением намеченного плана, первый из них, в Нижнем Новгороде, будет сдан к 20 апреля, сообщили в Минобороны России.

Работы на стройплощадках ведутся в круглосуточном режиме в три смены. На сегодняшний день на всех объектах строительства завершена заливка фундаментов, строители переходят к монтажу зданий. На объектах задействовано более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина в Вооруженных силах РФ к 15 мая будут построены 16 современных многофункциональных медицинских центров общей вместимостью 1600 койко-мест. Правительством России для этих целей было выделено дополнительно 8,8 миллиарда рублей.