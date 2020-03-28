Москва, , 13:40 — REGNUM Супруга известного советского и российского физика Мишика Айразатовича Казаряна скончалась от заболевания, вызванного коронавирусом, в больнице в Коммунарске. Об этом 28 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал Mash директор Физического института АН СССР имени Лебедева, Казарян заболел более двух недель назад и в связи с болезнью не выходил на работу. 27 марта состояние у него и у его супруги ухудшилось, они были экстренно перевезены из больницы им. Демихова в Коммунарку.

По пути в клинику у супруги физика произошла остановка сердца. Врачи пытались реанимировать пациентку, но безуспешно, 70-летняя женщина скончалась. По данным Mash, у неё был подтверждённый диагноз «коронавирус».

Сам 72-летний физик госпитализирован в отделение реанимации, в настоящее время врачи борются за его жизнь.

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