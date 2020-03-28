Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают двух человек — женщину и мужчину — нарушивших режим изоляции по коронавирусной инфекции после возвращения из-за рубежа. Женщина самовольно покинула своё жилище и уехала на автомобиле, а мужчина сбежал из пригородного пансионата «Заря», куда был помещен на карантин.

Как сообщает издание «Фонтанка», полицейские не обнаружили дома 36-летнюю петербурженку, которая должна была находиться на самоизоляции в Калининском районе после зарубежной поездки. От дома также исчез ее автомобиль.

Полицейские составили рапорт для привлечения женщины к административной ответственности за нарушение установленных карантинных мер. В Петербурге и Ленобласти идут поиски беглянки.

Мужчину, сбежавшего из пансионата «Заря», ранее поместили туда за нарушение условий домашней самоизоляции после возвращения из Швейцарии. 32-летний житель Петербурга вернулся в город 21 марта, а с 26 марта находился в пансионате, переоборудованном под карантинный центр. Накануне вечером он самовольно покинул номер и территорию «Зари». Сейчас беглеца разыскивает полиция и Роспортребнадзор.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, побег этого мужчины прокомментировал 28 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Сбежал, и не ясно где он, у него через два дня день рождения, видимо, хочет собрать тусовку, отметить, ну как так можно?», — сказал губернатор.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом.