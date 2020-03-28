Приштина, , 13:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Косово сообщило, что 27 марта в распоряжение Национального института общественного здравоохранения Косово прибыло 7 тысяч комплектов для проведения тестов на коронавирус.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, тесты были закуплены местной компанией в США, ФРГ и Великобритании.

В Косово действует режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. На данный момент в Республике выявлено 86 случаев заражения коронавирусом. Всего в Косово проведено 991 обследование на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово коронавирусом оказался заражен 6-летний ребенок