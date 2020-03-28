Париж, , 13:24 — REGNUM Бывшая сибирячка, писательница, а ныне — жительница Парижа Ольга Бенуа, заразившаяся коронавирусом, рассказала в Facebook свою историю выздоровления. В частности, она говорит, что в настоящее время высокая температура тела спала, почти прошла слабость:

«Всю эту неделю я спала по 20 часов в сутки, и это дало свой результат. Спасибо большое за ваши добрые пожелания, тёплые слова, сообщения и поддержку. Я пишу об этом со слезами на глазах. Для меня очень важно было знать, что в этом сходящем с ума мире мы есть друг у друга, что человек так велик, потому что он не один, а часть чего-то большего, чем он сам. Честно скажу, я не сразу решилась написать, что у меня коронавирус. Это было тяжело. Как же так, неужели я тот самый человек, который вытащил этот лотерейный билет, как это могло со мной произойти? Но такое произошло с более 550 тыс. человек во всем мире, и эта цифра, к сожалению, будет расти. Но есть и хорошая новость: это можно пережить.

Если мы все объединим наши усилия, будем соблюдать карантин, не думая, что «уж меня-то это не коснётся», если мы будем продолжать укреплять своё здоровье, пить витамины, заниматься спортом и соблюдать все рекомендации врачей, то этот вирус обойдет нас стороной, а если и нет, то перенести его будет гораздо легче», — отмечает Ольга.

Она вспоминает, как по ночам в жару и бреду ей снилось, что её с тысячами других людей стаскивают за ноги в общую могилу.

«Это было страшно. Но я взяла себя в руки, решила, что нужно делать то, что доступно в этой ситуации — закончить книгу, пить лекарства, делать ингаляции, спать, спать и спать, и это помогло. Я всей душой с теми ребятами, которыми повезло меньше, чем мне. Я всей душой с теми, кто продолжает, несмотря ни на что, делать своё дело. Врачи, полицейские, уборщики, каждый из нас, кто продолжает работать и делать своё дело. Спасибо вам!» — пишет Ольга.

Всем своим читателям она советует:

«Огромная просьба ко всем: берегите себя. Особенно тем, кто сейчас в России, кто не верит или наоборот паникует. Купите продуктов на месяц вперёд и минимальный набор лекарств против гриппа (прочитайте внимательно, какие лекарства усугубляют вирус и избегайте их). Купите все, что нужно, чтобы как можно меньше выходить из дома. Человек, заражённый вирусом, может казаться абсолютно здоровым и при этом заражать других людей. Инкубационный период вируса — от 2 недель до 1 месяца».

Также Ольга Бенуа призывает граждан:

«Пожалуйста! Купите продукты и лекарства старикам, которые живут рядом с вами, на вашей улице. Постучитесь к ним и отдайте им пакеты. Соблюдая меры предосторожности, конечно, чтобы не заразить их. Для вас это может быть смешная сумма, которую вы обычно тратите на рестораны или кафе, а это возможно спасёт их жизнь! Позволит им не выходить из дома. Если каждый из нас поможет хотя бы одному старику, то мы спасём их всех!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта в мире насчитывается уже 597 219 (+62 713 за сутки) инфицированных. Погибли 27 335 (+3148) чел., выздоровели — 134 818 (+14 867) чел.

В России на 27 марта было отмечено 1036 случаев коронавирусной инфекции. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус захватывает мир».

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