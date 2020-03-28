Москва, , 13:43 — REGNUM Специалисты коммунальных служб проведут дезинфекцию общественных пространств в Москве для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

28 марта заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что специалисты проведут дезинфекцию проезжих частей, тротуаров, парковок и дворов. Для обработки общественных пространств будут использоваться средства, рекомендованные Роспотребнадзором.

Бирюков добавил, что будут дезинфицированы и все подъезды, в которых зафиксированы случая заражения коронавирусной инфекцией или проживают люди, находящиеся в самоизоляции. В таких подъездах будут обработаны перила, поручни, дверные ручки, подоконники и почтовые ящики.

Также 28 марта в Москве будет проведена промывка дорог и тротуаров для удаления с асфальтовых покрытий масляных пятен и следов от шин. Такая масштабная промывка с использованием шампуня является регулярной и проводится дважды в год — весной и осенью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в объявленную в России нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля в столице будет разрешена продажа только продуктов питания, медикаментов и непродовольственных товаров первой необходимости.