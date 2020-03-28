Тегеран, , 13:42 — REGNUM ДО 2 517 человек возросло количество случаев летального исхода в результате заболевания, вызванного коронавирусом в Иране. Об этом 28 марта сообщил представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По данным Джаханпура, за сутки в стране было зафиксировано 3 076 случаев заражения, что составило новый суточный рекорд по стране, всего же с начала эпидемии выявлено 35 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В течение суток от COVID-19 скончались 139 человек, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 2 517 человек. Выздоровели от коронавируса 11 679 пациентов. До сих пор наибольшее число заражений за сутки составляло 2 926 случаев, наибольшее количество погибших от коронавируса за 24 часа было 157 человек.

Властями Ирана были приняты дополнительные карантинные меры в связи с ожидаемой «второй волной» распространения коронавируса. В стране ограничены междугородние поездки, рассматривается введение режима самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным заместителя министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Али Реза Раиси, в стране обследование на коронавирус прошли уже более 50 миллионов человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Раиси: 50 миллионов иранцев прошли обследование на коронавирус