Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM В Екатеринбурге жители массово скупают имбирь. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

По словам интернет-пользователей, во многих магазинах имбирь был ещё вчера по цене порядка 400−500 рублей за килограмм. Теперь его нет, а в киоске рядом цену подняли до 2500 рублей.

«Господа торговцы овощами, может проявим сознательность?!» — негодующе пишет один из интернет-пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с обвалом рубля, нефти и пандемией коронавируса в регионах России отмечался повышенный спрос на еду и товары первой необходимости. Однако позднее ажиотаж упал.