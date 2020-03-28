Москва, , 13:06 — REGNUM Нерабочая неделя была объявлена в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года президентом России Владимиром Путиным в обращении к гражданам страны. В этот период всем рекомендовано находиться дома в связи с угрозой распространения коронавируса.

В связи с предпринятыми во многих странах мира, в том числе и в России карантинными мерами, некоторые сервисы предоставили бесплатный доступ пользователям к своим услугам. В довольно обширный список таких ресурсов вошли те, кто предоставляет видеоконтент, а также библиотеки для чтения.

В перечень вошли онлайн-кинотеатр ivi, у которого увеличен период пробной подписки для новых пользователей до 15 апреля и стоит она один рубль. Здесь можно найти множество кинофильмов и сериалов. Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему контенту ещё с 15 марта. На сервисе надо будет пройти регистрацию. Онлайн-кинотеатр more. tv, принадлежащий «Национальной Медиа Группе» открыл свои видеотеки для пользователей, здесь также нужна регистрация, после чего пользователю нужно ввести в личном кабинете промокод SIDIMDOMA. Сеть Okko также ввела специальный промокод на 14 дней, чтобы им воспользоваться нужно написать «OkkoBro» в личные сообщения боту группы сети «ВКонтакте»."КиноПоиск» также подарил неактивным пользователям подписку на свой онлайн-кинотеатр до конца апреля. Пользователю нужно на странице активации ввести промокод POKAVSEDOMA."Амедиатека» присоединилась к акции и предложила сразу три промокода постоянным подписчикам и скидки новым пользователям: STAYHOME3 — на 3 месяца, STAYHOME6 — на 6 месяцев, STAYHOME12 — на 12 месяцев.

Сервису Bookmate даёт на период до15 апреля бесплатный доступ к книгам издательств Individuum, Popcorn Books, «Время"и издательской программы музея «Гараж». При этом на сервис не нужна подписка."Литрес» предлагает посетить свою библиотеку, а сервис Storytel дает бесплатный доступ к библиотеке аудиокниг на 30 дней. К акции присоединилось издательство «Эксмо», оно поделилось 30 книгами в электронном и аудиоформате. Чтобы получить их, нужно указать почту на сайте издательства.

Кроме того, онлайн-трансляции запустили многие театры и оперы, в том числе Метрополитен-опера, которая дала бесплатный доступ ко всем своим видеоархивам записей опер. Любители театра могут также виртуально посетить Венскую государственную оперу, она тоже ввела онлайн-трансляции опер и балета. Также театралам может помочь и приложение «Мобильный Художественный Театр», оно даёт бесплатный доступ к аудиоспектаклям на неделю.

Двери в свои виртуальные залы открыли такие музеи, как Эрмитаж, Лувр, Третьяковская галерея, музей Ван Гога в Амстердаме, музей Сальвадора Дали, музей Ватикана и Сикстинская капелла, Русский художественный музей и многие другие.

Для любителей игр онлайн-магазин GOG собрал в одном месте 27 бесплатных игр, среди которых несколько демок, Shadow Warrior Classic Complete, Ultima 4, Sunrider: Mask of Arcadius и другие.

Всем, находящимся на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса важно помнить и соблюдать рекомендации медиков и как можно реже выходить из дома.

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