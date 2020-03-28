Барнаул, , 12:53 — REGNUM Барнаульцы не боятся ходить в торговые центы в связи с мировой эпидемией коронавируса и принятыми властями Алтайского края ограничительными мероприятиями. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в частности, одно из мероприятий проводится в ТЦ «Волна»: горожанам предлагают сфотографироваться возле стенда «Барнаул 2020» и получить бесплатное фото.

Даже вечером на рынке ВДНХ в Барнауле было довольно оживлённо Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Стенд «Барнаул 2020», к которому организаторы зазывают барнаульцев на бесплатное фото Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Особенно много посетителей оказалось в магазине «Ашан». Любопытно, что на входе покупателей информируют: «Не волнуйтесь, если вы не обнаружили нужного товара на полке, он появится там в самое ближайшее время. Совместно с поставщиками мы делаем всё, чтобы поддерживать необходимые запасы». Здесь же, на входе, можно обработать руки антисептиком и узнать, что сотрудники торговой сети регулярно проводят дезинфекцию помещений и оборудования.

Посетители в отделе семян магазина «Ашан» в Барануле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Многолюдно было и на рынке ВДНХ. Но и там тех, кто был в медицинских масках, практически не было. Один из посетителей не выдержал и сделал замечание продавцу овощами и фруктами, который защитную маску залихватски носил на одном ухе.

Продавец на рынке ВДНХ в Барнауле носит маску на одном ухе Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Но в большинстве своём атаковавшие торговые центры и рынки жители Алтайского края своими действиями проявляют не беспечность, а необходимость создать запас продовольствия в выходной день, а отсутствие масок объясняется их дефицитом в аптеках.

Даже вечером на рынке ВДНХ в Барнауле было довольно оживлённо Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Алтайском крае введён 18 марта. Заразившихся коронавирусом в регионе не обнаружено.

Мясной отдел на рынке ВДНХ в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Накануне, 27 марта, губернатор Виктор Томенко внёс поправки в подписанный днём ранее указ в о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Там, в частности, сказано, что до 5 апреля гражданам запрещается посещение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий. Их проведение приостанавливается.

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