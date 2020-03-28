Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM В Ленинградской области за сутки официально подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в регионе достигло семи.

Как сообщили 28 марта в областной администрации, трое заболевших за последние сутки лиц — члены одной семьи: мужчина, возвратившийся из-за границы, и его родители.

Еще один случай подтвержден у женщины, находившейся на самоизоляции в связи с тем, что ранее она контактировала с заболевшим человеком.

«Все госпитализированы в стационар. Санобработка подъездов и заборы тестов у контактных лиц произведены», — отметили власти региона.

Из числа ранее заболевших коронавирусом жителей Ленобласти одна женщина выздоровела и была выписана из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за сутки зафиксировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

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