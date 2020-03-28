Алма-Ата, Казахстан, , 13:41 — REGNUM В Алма-Атинской области инфицирование коронавирусом было выявлено еще у троих жителей, среди которых беременная женщина, сообщается 28 марта в пресс-службе акимата Алма-Атинской области.

Новые случаи инфицирования коронавирусом были зафиксированы в трех районах области. Одна из заболевших — женщина 1957 года рождения, которая находилась на карантине в провизорном госпитале Илийского района. Вторая заболевшая 1997 года рождения была зарегистрирована в Жамбылском районе. Она прибыла 20 марта из Южной Кореи рейсом «Ие Чоу-Алма-Ата». Третьей инфицированной оказалась женщина 1995 года рождения, которая находится на 21−22 неделе беременности.

Все инфицированные коронавирусом проходят лечение в Карасайской инфекционной больнице.

Напомним, по последним данным в Казахстане численность инфицированных коронавирусом выросла на одиннадцать человек, десять из которых были зафиксированы в Нур-Султане, еще один случай — в Алма-Ате. Общая численность заболевших — 204 человека.