Казань, , 12:50 — REGNUM В Татарии число новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на три. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в республике. Таким образом, общее число заразившихся инфекцией в республике достигло 14 человек.

Из троих новых пациентов двое госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу в Казани, один — в Набережных Челнах. Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, повышенной температуры ни у кого нет.

«Все контактировавшие с ними люди отработаны, находятся под медицинским наблюдением», — подчеркнули в штабе и добавили, что отработаны все граждане, прибывшие с заразившимися одними рейсами.

Один из подхвативших инфекцию ранее был выписан в Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта по 5 апреля в Татарии усилены меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Закрыты кинотеатры, торговые центры, другие объекты массового посещения, рестораны и кафе работают только в режиме доставки блюд. Школьные каникулы продлены до 12 апреля. В детских садах введён режим свободного посещения, работают дежурные группы. В транспорте запущено оповещение об угрозе инфекции, в аудиозаписи говорится, что самая главная группа риска — это пожилые люди. Рекомендовано без крайней необходимости из дома не выходить. Также пенсионерам напоминают о возможности доставки товаров первой необходимости и лекарств через волонтерскую службу.