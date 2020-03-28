Курган, , 12:42 — REGNUM Курганские полицейские выявили факт умышленного нарушения режима самоизоляции по COVID-19. Проигнорировала карантинные ограничения 21-летняя жительница Кургана, недавно вернувшаяся из Таиланда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

О том, что вернувшаяся из зарубежной поездки 23 марта жительница Кургана не соблюдает режим самоизоляции, в полицию заявил некий гражданин. Стражи порядка, проверяя информацию, обнаружили девушку в фитнес-клубе.

В отношении нарушительницы режима самоизоляции составлен административный протокол по ч. 1 статьи 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица»). Ей грозит наказание в виде штрафа на сумму до одной тысячи рублей.