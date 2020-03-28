Нижний Новгород, , 12:37 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12:00 мск 28 марта, выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Всего в Приволжском федерально округе до настоящего момента число подтвержденных случаев коронавируса достигло 80. За последние сутки показатель увеличился на 10 человек.

По данным Минобороны РФ, в Нижегородской области ведётся строительство многофункционального медицинского центра, который планируется сдать 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число пациентов с коронавирусом дстигло 14 человек — в Самарской области и Татарии, по 11 человек — в Нижегородской области и Пермском крае, восемь человек — в Кировской области, шесть — в Оренбургской области, по четыре инфицированных — в Башкирии и Удмуртии, двое — в Пензенской области и Мордовии, по одному — в Ульяновской области и Чувашии. По-прежнему, инфекция не зарегистрирована в Марий Эл.